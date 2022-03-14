На переговорах с Россией, которые стартовали сегодня в режиме онлайн, в украинской делегации появился министр юстиции Денис Малюська.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил эту информацию.

"Да, это необходимость уделить скрупулёзное внимание юридическим деталям переговорного процесса", - сказал "Стране" Михаил Подоляк.

Напомним, ранее мы писали о том, что в онлайн-переговорах Киева с Россией взяли техническую паузу до завтра.

Член переговорной делегации Михаил Подоляк объяснил в комментарии "Стране", почему сегодня в переговорах России и Украины взяли технический перерыв. По его словам, пауза продлится до завтрашнего утра, чтобы продуктивно всю ночь работали технические и юридические группы.

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