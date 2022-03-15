Компания Revolut становится доступной для украинцев в Европейском Союзе.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров в Инстаграм, также эту информацию сообщили в официальном блоге компании.

В мобильном приложении Revolut можно получить виртуальную банковскую карту, которой можно пользоваться повсюду, платить ею в локальной валюте страны, где вы находитесь, или снимать наличные.

"Чтобы обеспечить быстрый и легкий доступ к своим деньгам компания Revolut облегчила требования, необходимые для открытия счета, а также отказалась от ряда комиссий за обмен валюты и пополнение счета", - говорится в сообщении.

Карту Revolut можно использовать в любой точке Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) и Украины.

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