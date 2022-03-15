Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Киеву нужно войти в новый "оборонный союз" (то есть, не НАТО), в котором обязательно должна быть страна с ядерным оружием. По его мнению, это может быть Британия.

"Куча международных организаций, созданных после Второй мировой, ни на что не влияют, а только выражают обеспокоенность. Украине необходимо заключить новый оборонный союз, в котором обязательно должна быть страна с ядерным оружием. Пока это Британия", - заявил Данилов.

Напомним, президент Владимир Зеленский признал, что у Украины нет шансов попасть в НАТО.

Как сообщалось, Белый дом рассматривает возможность поездки президента США Джо Байдена в Европу в ближайшее время. Во время визита глава Белого дома обсудит с европейскими партнерами ситуацию в Украине. Вопрос приняли на обсуждение после того, как бомбардировки РФ усилились в западных регионах Украины, приблизившись к границе Польши. Главной целью поездки Байдена, согласно источникам, станет попытка успокоить членов НАТО в регионе.

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