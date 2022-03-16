Минобороны Украины опубликовало правила информационной безопасности во время войны. Украинцев призывают не верить российским источникам информации и не искать во вражеском инфополе лояльных к Украине людей.

Правила разработала замминистра обороны Анна Маляр, их опубликовала пресс-служба ведомства в Facebook.

Все правила информационной безопасности по версии Минобороны:

Не верить источникам информации врага: СМИ, соцсетям и обычным людям Не искать в информационном поле врага лояльных к Украине, сочувствующих, понимающих и осуждающих действия российской власти. Поскольку, как отмечают в Минобороны, такие лица могут создаваться искусственно, или использоваться не по их воле. Не верить в акции протеста на центральном российском канале, программная сетка которого пишется в Кремле. Не верить "никаким извинениям, посыпаниям головы пеплом, слезам, упоминаниям об исторических корнях, общем прошлом, месте рождения в Украине". Не верить во время войны публичному осуждению Путина его согражданами. Не верить во время войны оппозиции враждебной страны. "Они не должны любить нашу страну больше своей, даже несмотря на диктаторский режим на их родине", - пишут в Минобороны. "Представьте, что информационное поле заминировано. И чтобы в ваше сознание не попала мина замедленного действия, идите только по дороге официальной информации из украинских источников и не контактируйте с информацией с территории врага", - заключили в ведомстве.

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