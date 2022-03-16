Не верить извинениям, оппозиции РФ и осуждению Путина. Минобороны опубликовало правила инфобезопасности
Минобороны Украины опубликовало правила информационной безопасности во время войны. Украинцев призывают не верить российским источникам информации и не искать во вражеском инфополе лояльных к Украине людей.
Правила разработала замминистра обороны Анна Маляр, их опубликовала пресс-служба ведомства в Facebook.
Все правила информационной безопасности по версии Минобороны:
- Не верить источникам информации врага: СМИ, соцсетям и обычным людям
- Не искать в информационном поле врага лояльных к Украине, сочувствующих, понимающих и осуждающих действия российской власти. Поскольку, как отмечают в Минобороны, такие лица могут создаваться искусственно, или использоваться не по их воле.
- Не верить в акции протеста на центральном российском канале, программная сетка которого пишется в Кремле.
- Не верить "никаким извинениям, посыпаниям головы пеплом, слезам, упоминаниям об исторических корнях, общем прошлом, месте рождения в Украине".
- Не верить во время войны публичному осуждению Путина его согражданами.
- Не верить во время войны оппозиции враждебной страны. "Они не должны любить нашу страну больше своей, даже несмотря на диктаторский режим на их родине", - пишут в Минобороны.
- "Представьте, что информационное поле заминировано. И чтобы в ваше сознание не попала мина замедленного действия, идите только по дороге официальной информации из украинских источников и не контактируйте с информацией с территории врага", - заключили в ведомстве.
Ранее "Страна" писала о том, как в прямом эфире "Первого канала" России девушка показала плакат "Нет войне" и "Не верьте пропаганде". Мы разбирались, что на самом деле произошло в студии российского "Первого канала".
Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже 21-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом материале.
Также мы анализировали ситуацию на фронте на 20-й день войны и ход мирных переговоров Украины с Россией.
Кроме того, "Страна" разбиралась, как Европу накрывает продуктовый дефицит из-за войны в Украине.
В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что реально происходит на фронте и с переговорами.