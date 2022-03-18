Канцлер ФРГ Олаф Шольц пригласил лидеров стран G7 провести встречу в Брюсселе на полях саммитов НАТО и ЕС, который пройдет 24 марта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя кабмина ФРГ.

"Канцлер Германии Олаф Шольц пригласил лидеров стран "Большой семерки" на встречу в Брюсселе в следующий четверг. Встреча включена в саммиты НАТО и Европейского совета" и послужит обмену мнениями по актуальным вопросам, в частности по ситуации на Украине", - заявил представитель кабмина ФРГ.

Напомним, глава НАТО Йенс Столтенберг созвал саммит на 24 марта для обсуждения ситуации вокруг Украины. Ранее "Страна" писала о том, что на саммит НАТО в Брюссель собирается приехать президент США Джо Байден.

Война в Украине продолжается уже 23-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте, эвакуацией и переговорами в обновляемом материале.

Также мы подробно рассказывали об итогах и главных событиях вчерашнего дня.

"Страна" писала о том, что происходит сейчас в осажденном Мариуполе и как выживают его жители.

Кроме того, мы разбирались, какой вариант нейтралитета Украины обсуждают на переговорах с Россией.

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что происходит на фронте и как продвигаются переговоры между Украиной и РФ.