Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт в очередной раз сделала заявление о том, что НАТО не будет вводить бесполетную зону над Украиной из-за "непредсказуемых последствий".

Она сообщила, что "НАТО не станет воюющей стороной и в этом отношении ничего не изменится, в том числе и в закрытии неба над Украиной".

На слова Ламбрехт отреагировал советник главы ОП Михаил Подоляк у себя в твиттере, назвав ее слова провокационными и "убийственными".

"Убийственно. Каждое такое заявление европейских политиков поощряет РФ к массовым убийствам в Украине. Не хотите называть войну войной и боитесь Путина, то хотя бы не делайте провокационных заявлений", - написал Подоляк.

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