Совет национальной безопасности и обороны Украины предлагает рецепт "Кофе по-украински". Для того, чтобы его сделать, нужно смешать двойной эспрессо и порцию кофе из турки. Напиток получается очень крепким и насыщенным. После этого использованную кофейную гущу не выбрасывать, а размазать по портрету Владимира Путина.

Рецептом СНБО поделился в Facebook.

Также СНБО предлагает сфотографировать получившуюся инсталляцию и выложить в соцсети. Авторы флешмоба - владелец киевских кофеен Вадим Грановский, а также выпускники академии СБУ. Также поддержал идею у себя в социальных сетях известный кулинар Евгений Клопотенко.

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