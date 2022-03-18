Путин поговорил с Шольцем о диалоге с Киевом и ракетных ударах по Донецку и Макеевке
Канцлер Германии Олаф Шольц, который ранее называл Путина единственным ответственным за войну, провел с президентом России переговоры об Украине.
Об этом сообщила пресс-служба Кабмина ФРГ в Twitter-аккаунте.
В разговоре Шольц указал на важность прекращения огня в Украине и поиска дипломатического решения.
В Кремле же, как пишет ТАСС в Telegram-канале, заявили, что Путин заявил канцлеру Германии, что Киев стремится всячески затянуть переговорный процесс, выдвигая всё новые нереалистичные предложения. Москва же, по словам президента РФ, "готова продолжить поиск развязок в русле своих принципиальных подходов". Кроме того, Путин обратил внимание Шольца на ракетные удары по Донецку и Макеевке, заявив, что за ними стоят украинские силовики.
Ранее мы писали, что Подоляк и Кулеба раскритиковали Шольца за его требование прекратить травлю россиян за войну в Украине.
Также сообщали, что Секретарь Совбеза РФ обвинил Украину в затягивании переговоров.
Война в Украине продолжается уже 23-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте, эвакуацией и переговорами в обновляемом материале.
Также мы подробно рассказывали об итогах и главных событиях вчерашнего дня.
"Страна" писала о том, что происходит сейчас в осажденном Мариуполе и как выживают его жители.
Кроме того, мы разбирались, какой вариант нейтралитета Украины обсуждают на переговорах с Россией.
В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что происходит на фронте и как продвигаются переговоры между Украиной и РФ.