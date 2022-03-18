Канцлер Германии Олаф Шольц, который ранее называл Путина единственным ответственным за войну, провел с президентом России переговоры об Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина ФРГ в Twitter-аккаунте.

В разговоре Шольц указал на важность прекращения огня в Украине и поиска дипломатического решения.

В Кремле же, как пишет ТАСС в Telegram-канале, заявили, что Путин заявил канцлеру Германии, что Киев стремится всячески затянуть переговорный процесс, выдвигая всё новые нереалистичные предложения. Москва же, по словам президента РФ, "готова продолжить поиск развязок в русле своих принципиальных подходов". Кроме того, Путин обратил внимание Шольца на ракетные удары по Донецку и Макеевке, заявив, что за ними стоят украинские силовики.

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