Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала об итогах работы гуманитарных коридоров в воскресенье, 20 марта.

По словам чиновницы, из семи согласованных зеленых коридоров сработало четыре. Всего за сегодня удалось эвакуировать 7295 человек.

"Донецкая область - из Мариуполя в Запорожье эвакуировано 3875 людей автобусами из Бердянска и частным транспортом", - сообщила вице-премьер. Она добавила, что сейчас все 11 автобусов уже доехали до Запорожья и люди в безопасности.

Верещук сообщила, что утром 21 марта в направлении Мариуполя планируют отправить около 50 автобусов из Запорожья. Основное место для посадки в автобусы - площадь перед городским спорткомплексом по улице Мелитопольское шоссе 27. Кроме того, для всех, кто нуждается в информации относительно эвакуации действует горячая линия в Бердянске.

+38050 439 75 29

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3-52-52

Также Верещук сообщила, что украинские власти провели переговоры с оккупантами, чтобы часть автобусов смогла проехать и эвакуировать мариупольцев из города Мангуш, а также прибрежных населенных пунктов в районе Мангуша.

Она напомнила, что в Бердянске продолжают дозаправлять частные авто мариупольцев, которые едут в Запорожье. Места дозаправки:

Проспект восточный 4а

Мелитопольское шоссе 57б

В Киевской области из села Бобрик в Бровары удалось эвакуировать 2 тысячи человек, а по направлению Тарасовка - Бровары - 1310 человек.

Коридор из Бородянки в Белую Церковь второй день подряд не сработал из-за нарушения режима тишины.

Удалось доставить гуманитарную помощь из Харьков в Рогань, однако в поселок Малая Рогань не удалось доставить гуманитарную помощь, так как украинцы получили от разведчиков информацию, что оккупанты хотели захватить гуманитарную колонну.

В Волчанск также не удалось доставить помощь - пропала связь с пятью водителями и врачом, который был с ними. Вероятно, оккупанты захватили их в плен. Сейчас ведутся переговоры об их освобождении.

Верещук отметила, что от жителей есть много жалоб на организацию эвакуации: относительно места и времени. Это связано с тем, что невозможно нормально построить логистику из-за постоянных срывов договоренностей.

Вице-премьер принесла извинения за возможные неудобства и организационные нестыковки: все это реалии военного времени.

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