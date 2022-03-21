В Украине водителям запретили использовать видеорегистраторы.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

Запрет касается фото и видеосъемки:

дорог общего пользования;

объектов общего назначения;

объектов инфраструктуры, блокпостов, укреплений;

расположение, сосредоточение или перемещение воинских частей (подразделений) сил обороны.

Запрет действует во всех регионах страны, особенно там, где происходят боевые действия.

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