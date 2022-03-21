Президент Украины Владимир Зеленский записал новое обращение к европейцам. Оно опубликовано в социальных сетях.

Зеленский напомнил, что до войны Киев называли "новым Берлином", сравнивая эмоции, свободу, клубы, вечеринки. Теперь, по словам президента, украинская столица закрыта и в затишье в ожидании новой сирены, которая заставит людей отправиться в укрытия. Теперь "на Берлин" пишут на российских ракетах.

"Потому что они хотят пойти значительно дальше, чем Украина", - добавил Зеленский.

Президент заявил, что за три недели войны погибли 115 детей.

"Это самая страшная война Европы со времен Второй мировой", - сказал он.

Также Зеленский призвал не спонсировать военную машину России.

"Закройте для них все свои порты, отказывайтесь от энергоресурсов, давите, чтобы Россия ушла из Украины", - заявил президент.

Ранее мы писали, что Зеленский в видеообращении рассказал о захвате украинской гуманитарной колонны и переговорах с РФ.

Также сообщали, что Зеленский заявил, что он "готов к переговорам" с президентом России Владимиром Путиным.

В Украине уже 26-й день продолжается война. За ситуацией на фронте и в тылу, переговорами и эвакуацией "Страна" следит в обновляемом материале.

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