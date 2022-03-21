В Ирпене подорвали железнодорожный мост. Фото
В Ирпене подорвали железнодорожный мост, по которому можно было добраться до Киева.
Соответствующие фото публикуют Telegram-каналы.
На снимках видно, что опоры моста с одной стороны разрушены, а сам он обвалился.
Напомним, 27 февраля ️был взорван мост между Ирпенем и Бучей.
Также мы писали, что в Украине взорвали мост через реку Кучурган, который соединял страну с Приднестровьем.
Кроме того, показывали видео взорванного под Вышгородом моста.
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