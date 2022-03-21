Иски о запрете деятельности пророссийских партий Министерство юстиции Украины подаст уже завтра.

Об этом сообщила представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря.

Иски будут направлены в ОАСК, который является по таким делам судом первой инстанции.

Напомним, что решением СНБО была приостановлена на время военного положения деятельность 11 оппозиционных партий (включая одну парламентскую - ОПЗЖ) по обвинению в сотрудничестве с Россией.

Кроме этого, в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект о запрете политических партий за пророссийскую политику.

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