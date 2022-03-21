Минюст подаст иски в суд о запрете в Украине пророссийских партий уже завтра
Иски о запрете деятельности пророссийских партий Министерство юстиции Украины подаст уже завтра.
Об этом сообщила представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря.
Иски будут направлены в ОАСК, который является по таким делам судом первой инстанции.
Напомним, что решением СНБО была приостановлена на время военного положения деятельность 11 оппозиционных партий (включая одну парламентскую - ОПЗЖ) по обвинению в сотрудничестве с Россией.
Кроме этого, в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект о запрете политических партий за пророссийскую политику.
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