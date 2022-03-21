Появился список университетов, где студенты из зоны боевых действий смогут учиться онлайн
Опубликован список университетов, в которых студенты из зоны боевых действий смогут продолжить обучение онлайн.
Об этом сообщила нардеп Юлия Гришина.
Полученные результаты потом перезасчитают в "родном" заведении студента".
Список университетов с доступным онлайн-обучением:
- Национальный ТУ "Днепровская политехника";
- Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника;
- Луцкий национальный технический университет;
- Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко;
- Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича;
- Буковинский государственный медицинский университет.
Список будет дополняться.
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