Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что к переговорам Киева и Москвы привлекаются политсоветники стран, которые могут стать гарантами безопасности для Украины.

Подоляк пояснил структуру переговоров. Кроме главной переговорной группы, в переговорах задействованы политсоветники-консультанты не только из Украины и России, но и из других стран – потенциальных гарантов, с которыми взаимодействует глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Это ведь не война Украины с Россией, это война всего цивилизованного мира...", - пояснил привлечение консультантов из других стран Подоляк.

Подоляк рассказал, что юридические группы выверяют все наработки, а консультативные группы анализируют, насколько украинское общество воспримет предложения власти. Иначе, как говорит Подоляк, Киев не сможет имплементировать наработки в общие гарантии безопасности.

Такие консультативные группы работают только со стороны Киева.

"РФ имеет другую конструкцию, там можно принять любое решение и навязать обществу через пропаганду", - заключил Михаил Подоляк.

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