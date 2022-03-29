Спикер Совфеда РФ назвала условие для окончания войны с Украиной
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко рассказала о том, когда Россия закончит войну в Украине.
Об этом она сказала в ходе заседания совета Межпарламентской ассамблеи стран СНГ в Казахстане.
"После достижения договорённостей с Украиной, на которых настаивает Россия, мы готовы будем остановить военную спецоперацию и начать налаживать сотрудничество", - заявила Матвиенко.
Напомним, сегодня в Стамбуле проходят переговоры делегаций Киева и Москвы. Мы сообщали, что сегодня обсуждают стороны.
Также сообщалось, что страны НАТО разошлись во мнениях по вопросу переговоров с Путиным об Украине.
Война в Украине продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.
Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии.
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О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.