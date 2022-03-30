С 1 апреля в Украине постепенно приступят к работе заведения культуры и искусств – театры, оперы и концертные залы.

Об этом сообщает в Facebook Министерство культуры и информационной политики Украины.

При этом Минкульт предупреждает, что мероприятия в учреждениях культуры и искусств будут проходить с учетом требований военного положения. В случае воздушной тревоги все зрители должны пройти в укрытие, расположенное в заведении.

Также при входе в заведение может осуществляться поверхностный осмотр по обнаружению предметов, оборот которых запрещен или ограничен, или представляет угрозу жизни или здоровью людей.

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