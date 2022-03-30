Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что отстранение от власти президента России Владимира Путина "не является целью правительства Великобритании".

Об этом сообщает CNN.

Выступая перед Комитетом по связям Палаты общин, законодатели спросили Джонсона, согласен ли он с тем, что конечным результатом должно быть не только выдворение "русских из Украины, но и Путина из Кремля?"

"Совершенно ясно, что это не является целью правительства Великобритании. Мы просто стремимся помочь, защитить народ Украины", — ответил премьер-министр.

Джонсон также заявил, что санкции против России должны быть ужесточены до тех пор, пока последний российский сапог не покинет Украину.

"Я, конечно, не думаю, что вы могли бы ожидать, что G7 снимет санкции только потому, что в Украине будет прекращение огня. На мой взгляд, мы должны продолжать ужесточать санкции с помощью скользящей программы до тех пор, пока все его войска не будут выведены из Украины", - сказал он.

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