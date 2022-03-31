Главное управление разведки Минобороны Украины заявляет, что располагает полными персональными данными всех военнослужащих, а также их родственников, из состава подразделений вооруженных сил Беларуси, "которых пытаются втянуть в позорную, чужую для них и заведомо проигрышную войну против Украины".

В связи с этим ГУР Минобороны призывает белорусов воздержаться от участия в войне.

"Надеемся на Ваше благоразумие. Серьезность наших заявлений будем подтверждать публикацией соответствующей информации", - говорится в сообщении.

Напомним, войска РФ проводят перегруппировку в Беларуси и минируют территории в Киевской области.

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

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О последних событиях на фронте и происходящем вокруг переговоров Украины и РФ в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.