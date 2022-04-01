Губернатор Ровенской области Виталий Коваль сообщил, что на совещании обороны области было принято решение запретить безосновательное ношение оружие добровольными формированиями и "щеголянье" им в общественных местах.

Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

"Сейчас не время махать им где угодно. Оружие для того, чтобы защищать Родину", - написал Виталий Коваль и добавил, что члены добровольных форсирований Ровенской области должны неукоснительно соблюдать требования уставов Вооруженных Сил Украины.

Ранее мы писали, что войска РФ вечером 28 марта нанесли удар по нефтебазе в Ровенской области.

Война в Украине продолжается уже 37-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги вчерашнего дня. РФ продолжила частичный отвод войск от Киева и одновременно усиление группы войск на Донбассе, где их наступление продолжается. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что войск РФ под Киевом остается ровно столько, чтобы удерживать занятые рубежи в Буче и Гостомеле.

Кроме того, "Страна" анализировала, что означает активность Рамзана Кадырова по Украине и почему он критикует Кремль за переговоры.

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