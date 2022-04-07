Мэр Бучи заявил, что практически все погибшие мирные жители Бучи умерли от огнестрельных ранений, а не поражения осколками при обстрелах.

Об этом Анатолий Федорук рассказал в интервью DW.

"Практически у 90% погибших мирных жителей Бучи на Киевщине обнаружены пулевые поражения, а не осколочные", - заявил мэр Бучи.

По словам Федорука, по состоянию на вчерашний вечер, 6 апреля, было найдено 320 погибших гражданских, но число обнаруженных тел растет с каждым днем.

"Потому, что их обнаруживают в частных усадьбах, парках, скверах, где имелась возможность, когда не было обстрелов, прикапывать тела. Люди пытались похоронить погибших, чтобы собаки не растаскивали. Сейчас в селах общины в таких временных захоронениях каждый день находим новые тела", - заявил мэр.

В частности в самой Буче мест массовых захоронений обнаружено три: территория предприятия "Украгроснаб", улицы Вокзальная, Яблунская и детский лагерь "Променистый".

Напомним, что в Буче 112 частных домов разрушены до основания, еще около сотни повреждены. Рада обратится к международному сообществу с призывом признать события в Буче геноцидом украинцев.

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