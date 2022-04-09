Вице-премьер Ирина Верещук отчиталась о результатах работы гуманитарных коридоров 8 апреля.

Главное из заявлений Верещук:

За сегодняшний день эвакуированы 6 665 человек. Из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах для эвакуации в Запорожье доехали 5 158 человек. Из них: 1 614 – мариупольцы; 3544 – жители городов Запорожской области (Пологи, Васильевка, Бердянск, Токмак, Мелитополь, Энергодар, Орехов, Гуляйполе). В Мелитополе уже сутки оккупационные войска держат 8 автобусов для эвакуации. Ведем переговоры, чтобы эти автобусы вернули, и, согласно договоренностям, можно было провести эвакуацию местных жителей. Колонна автобусов, которые утром были отправлены из Запорожья в Бердянск, продолжает путь по маршруту. Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и поселка Горное в Луганской области сегодня удалось эвакуировать 1 507 человек.

Ранее мы писали, что Верещук рассказала об эвакуации в Мариуполе и призвала жителей Луганской и Донецкой областей не медлить.

Также "Страна" сообщала, что Турция хочет помочь эвакуировать раненых, женщин, детей и своих подданных из Мариуполя.

Война в Украине продолжается уже 44-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 8 апреля на военном и политическом фронте.

"Страна" анализировала главные события 43-го дня войны. Все громче начали звучать прогнозы о большом сражении на Донбассе, из региона массово уезжают люди. А представитель президента Турции Реджепа Эрдогана заявил, что не ожидает серьезного прорыва в переговорах между Москвой и Киевом в ближайшую неделю.

Также мы писали о том, как в Украине начал работать закон о труде в военное время.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, с какими проблемами сталкиваются украинские беженцы.