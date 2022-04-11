Вместе с аннексированным Крымом все приграничные с Украиной области РФ (Белгородская, Брянская, Курская, частично Воронежская) и приазовские районы Краснодарского края ввели повышенный (желтый) уровень террористической опасности. Исключение составляет лишь Ростовская область.

Об этом сообщают российские журналисты.

В названных регионах режим вводится с 11 по 25 апреля. Ожидается, что аналогичные решения в ближайшее время примут все приграничные субъекты РФ. Причина – возможные провокации со стороны Украины.

Первым регионом, который ввел желтый уровень террористической опасности, стала Курская область. В связи с этим на территории области установлены контрольные пункты наблюдения, где будут находиться военные и полиция, усилено патрулирование населенных пунктов. Жителей области просят быть бдительными: обращать внимание на оставленные сумки, а о подозрительных гражданах или группах сообщать в полицию.

Вслед за Курской областью желтый уровень террористической опасности ввели и в Воронежской области, но только в двух приграничных районах – Кантемировском и Россошанском. Там режим предполагает прежде всего усиление работы структур, обеспечивающих правопорядок и безопасность. Ограничений в повседневной жизни граждан это не повлечет.

Повысили уровень опасности до желтого и в Брянской области. Населению власти рекомендовали воздерживаться от посещения мест массового пребывания людей, при нахождении на улице иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а в общественных зданиях обращать внимание на расположение запасных выходов.

Наконец, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в области не только введен желтый уровень опасности, но и подписано постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов, чтобы не пугать людей лишними громкими звуками.

Только Ростовская область пока не планирует вводить повышенный уровень террористической опасности, сообщила пресс-секретарь губернатора

Желтый – это второй уровень опасности по установленной в РФ в 2012 году шкале.

Всего их три: повышенный – синий, высокий – желтый и критический – красный.

Желтый уровень вводят в случае, когда есть подтвержденная информация о реальной возможности совершения теракта на отдельной территории.

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