20-летний украинский военный Владимир Гордиенко выжил после попадания пули в сердце. Военный два дня шел по лесу с ранением, пока его не эвакуировали в "Феофанию". Парень рассказал, что пошел на войну добровольцем с начала полномасштабного вторжения России. В начале марта с двумя побратимами он попал в плен к российским оккупантам в одном из сел Киевской области.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Спустя 9 часов допросов им сказали садиться в свое авто и уезжать, а когда те тронулись - открыли по ним огонь из автоматов. Владимир успел отползти от авто, как его расстреляли из гранатомета. В машине сгорел его двоюродный брат, которому было всего 26 лет.

Владимир не сразу понял, что он ранен:

"Когда я пробежал по лесу метров 300, остановился и начал кашлять кровью".

После двух дней перехода по лесу он вышел в село на Житомирщине - в Новую Гуту. Оттуда местные жители эвакуировали его в районную больницу, там направили в областную, а уже потом - в Феофанию.

Там Владимиру сделали КТ и увидели, что стальная сердцевина пули осталась в мышце задней стенки сердца военного. Несмотря на ранение, мышца продолжила сокращаться.

"Когда начинали сверхрискованную операцию, у медиков было сразу несколько планов спасения", – говорится в сюжете.

Врачи вытащили пулю прямо из бьющегося сердца, хотя были готовы остановить его и подключить искусственное кровообращение. Операция прошла настолько успешно, что уже на следующий день парень стал на ноги.

"Несколько дней даже не верил, что живой", – признался он.

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие ситуации с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.