Турция продолжает работу над организацией встречи президентов Украины и России, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу турецкому новостному каналу НТВ в четверг.

"Мы знаем, что ключевые темы будут решаться на уровне лидеров, поэтому мы постараемся собрать их вместе", - сказал он.

Чавушоглу сказал, что Турция продолжает подходить к переговорам с "осторожным оптимизмом" однако недавние события в Буче "негативно повлияли на процесс".

"Бесчеловечные образы из таких регионов, как Буча и Ирпень, которые мы также осуждаем, изменили атмосферу. Это создало негативную атмосферу с украинской стороны. Хотя по этому поводу были разные заявления со стороны Российской Федерации, в конечном итоге это негативно сказалось на переговорном процессе", - сказал он.

"Несмотря на все эти проблемы, президент Зеленский сказал, что переговоры могут продолжаться. Но, чтобы сказать "да", нужны два лидера. Особенно президент Путин", - добавил он.

Напомним, Эрдоган в ближайшие дни планирует провести телефонные переговоры с Зеленским и Путиным.

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