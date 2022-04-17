Мэр Харькова Игорь Терехов в комментарии "Стране" обратился к горожанам с просьбой не гулять возле домов, на придомовой территории, в парках и скверах.

"Я прошу в вечернее и ночное время суток находиться в укрытиях и бомбоубежищах на станциях метрополитена. Я понимаю, что тяжело, я понимаю, что на улице хорошая погода и хочется погулять, особенно с детьми, но очень прошу этого не делать. Это очень опасно. Враг ведёт хаотические обстрелы. Обстрелы продолжаются по жилым районам. Поэтому нужно быть бдительными", - призвал Терехов.

На вопрос о том, рекомендуют ли власти гражданам эвакуироваться, мэр ответил, что для тех, кто хочет временно выехать в целях безопасности из города, такая возможность есть, но решение каждый должен принимать самостоятельно.

"Харьков обстреливают ежедневно, разрушая инфраструктуру и многоэтажные дома. Все наши коммунальные службы работают сутками. Мы понимаем, что обстрелы будут продолжаться, но нас не сломать", - сказал Игорь Терехов "Стране".

Напомним, российские войска обстреляли центр Харькова. Погибли 5 человек, еще 13 получили ранения.

Ранее мы писали, что в результате обстрелов Харькова и области за сутки ранен 31 человек, погибли три мирных жителя.

Война в Украине продолжается уже 53-й день. "Страна" следит за ситуацией на Донбассе и обстановкой в других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 52-й день войны. Основными зонами операций были Харьковская и Донецкая области. Тяжелой оставалась ситуация в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку в переговорах". Кроме того, после относительно затишья обстрелы по всей территории Украины возобновились с новой силой.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 52-го дня войны в Украине.