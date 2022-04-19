В Черноморской операционной зоне российская корабельная группировка из ракетных и десантных кораблей отошла почти на 200 км от наших берегов. Но блокировка судоходства и угроза ракетных ударов сохраняются.

Об этом говорится в сообщении оперативного командования "Юг".

В частности, там говорят, что в Николаевской области сохраняется угроза ракетных и артиллерийских ударов. Также сообщается, что РФ продолжает наносить удары по Херсонщине.

Напомним, ранее разведка Британии сообщала, что после потери ключевых кораблей "Москва" и "Саратов" РФ пересмотрит позицию в Черном море.

Также сообщалось, что в России заявили о гибели командира большого десантного корабля Черноморского флота "Цезарь Куников".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 54-й день войны в Украине. Войска РФ наступали на севере и юге Донбасса, продолжились бои в Мариуполе. СБУ опубликовала видео, на котором Виктор Медведчук просит президентов Украины и РФ обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя. Россияне нанесли удар по Львову, в городе впервые с начала войны в результате обстрела погибли мирные жители.

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