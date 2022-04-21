Регулятор энергетики и коммунальных услуг ограничил на время войны доступ к информации об энергоресурсах
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отнесла информацию о добыче, потреблении и логистике энергоресурсов к информации с ограниченным доступом на время действия военного положения.
Об этом сообщает официальный сайт НКРЭКУ по результатам заседания 20 апреля.
Во время заседания НКРЭКУ внесла изменения в свое постановление №349 от 26 марта, в котором определены требования по защите информации в условиях военного положения.
Согласно сопроводительной документации, к перечню информации с ограниченным доступом были отнесены:
- объемы добычи, потребления, хранения, отгрузки ресурсов, в том числе углей и углеводородов;
- данные логистики энергоресурсов с указанием маршрутов, мест временного хранения; планов перемещения материально-технических ценностей;
- персональные данные работников энергетического сектора с указанием места работы и должности;
- сведения о местах запланированных ремонтных и восстановительных работ и процессе проведения таких работ в реальном времени;
- сведения о местах разрушения объектов и элементов инфраструктуры в результате боевых действий, места попадания снарядов;
- количество и качество поставляемого оборудования и технической возможности предприятия;
- другая информация, которая может идентифицировать объекты критической инфраструктуры или создавать представление о потенциале объекта в энергосистеме Украины.
НКРЭКУ постановила, что указанная информация не может распространяться через СМИ и на сайтах операторов систем распределения.
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