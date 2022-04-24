Красный крест считает ситуацию в Мариуполе критической. Население крайне нуждается в помощи. В связи с этим организация требует предоставить ей доступ в Мариуполь.

"Международный комитет Красного Креста" глубоко встревожен ситуацией в Мариуполе, где население крайне нуждается в помощи. Для добровольного безопасного выхода из города, в том числе с территории завода "Азовсталь" тысяч гражданских лиц и сотен раненых, необходимо немедленное предоставление беспрепятственного гуманитарного доступа", - говорится в заявлении Красного креста.

Ранее мы сообщали, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предлагает России спецраунд переговоров по Мариуполю. Он пишет, что атаки на "Азовсталь" продолжаются. В связи с чем предложил Москве сделать три "мариупольских шага":

"1. Провозгласить реальное пасхальное перемирие над Мариуполем.

2. Немедленно дать гумкоридор для гражданских.

3. Согласиться на "спецраунд переговоров", чтобы мы забрали/обменяли военных".

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