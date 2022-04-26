На донецком и луганском направлениях ВСУ продолжают защищать территорию от противника. В течение минувших суток были отбиты шесть атак войск РФ.

Об этом сообщает в Фейсбуке штаб Операции объединенных сил.

"25 апреля военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 6 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон российским оккупантам. В частности, украинские защитники уничтожили 4 танка, 5 артиллерийских систем, 13 единиц бронированной и 15 единиц автомобильной техники, два топливозаправщика и одну зенитную установку. Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два самолета и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10", - сказано в записи штаба.

Ранее "Страна" приводила вечернюю сводку Генштаба от 25 апреля.

Война в Украине продолжается уже 61-й день. "Страна" следит за происходящим 25 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию в 60-й день войны. Российские СМИ утверждают, что войска врага с опознавательной буквой "О" (они раньше были под Черниговом) идут по направлению к Ямполю, от которого далее открывается дорога в тыл группе украинских войск в Северодонецке и Лисичанске. То есть идет попытка окружения Северодонецка с запада.

Очень противоречивые сигналы поступают с полей переговоров. С одной стороны, министр иностранных дел Турции вчера заявил, что у Украины и России уже есть проект совместной декларации о прекращении войны. И на той же пресс-конференции Зеленский повторил, что готов встретиться с Путиным. С другой стороны, Finanical Times со ссылкой на трех человек, осведомленных о беседах с российским президентом, пишет, что Владимир Путин "потерял интерес" к дипломатическим путям прекращения войны. А вместо этого "настроен захватить как можно больше украинской территории".

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Подробнее о группировке "О" на севере Донбасса и словах о декларации о прекращении войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".