На территории Киевской области правоохранители обнаружили новое массовое захоронение около девяти сотен гражданских лиц.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью для польских СМИ.

"Международные институты иногда действительно медленно действуют и иногда кого-то нельзя найти... Но, тем не менее, они ищут и находят. Представьте себе: было столько убитых, что, несмотря на то, что они сожгли (тела в крематориях), снова нашли могилу 900 человек в Киевской области", – сказал Зеленский.

Однако пресс-секретарь полиции в Киевской области Ирина Прянишникова опровергла информацию Зеленского о новой братской могиле с 900 телами мирных жителей Киевской области

Прянишникова сказала, что президент Зеленский оговорился или имел в виду общую статистику по погибшим.

Позже пресс-секретарь Зеленского Никифоров уточнил, что когда президент говорил о "могиле с 900 людьми", он действительно имел в виду общее число найденных тел в области.

Напомним, под Мариуполем нашли уже третье массовое захоронение мирных жителей.

Ранее мы писали, что журналистам показали братскую могилу в селе Мотыжин под Киевом.

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.