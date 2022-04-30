Украина получила от Норвегии зенитно-ракетные комплексы "Мистраль".

Об этом сообщил министр обороны страны Бьорн Ариль Грамм.

Это оружие позволяет сбивать самолеты и вертолеты на малых высотах до трех километров, а также они могут поражать крылатые ракеты. Сам комплекс - французского производства.

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Война в Украине продолжается уже 66-й день. Следим за главными новостями 30 апреля в онлайне.

"Страна" уже подвела итоги 65-го дня войны. Впервые за долгое время противник обстрелял Киев — ракета попала в жилой дом.

Связано это с тем, что РФ наращивает усилия по уничтожению инфраструктуры — как военной, так и гражданской. Главным образом с целью лишить Украину оружия или путей его доставки. Это сегодня главный нерв противостояния. Массовые поставки вооружений, одобренные в США принятием закона о ленд-лизе, создают угрозу для российских войск

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