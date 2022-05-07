Город Попасная в Луганской области неожиданно стал лидером запросов в Google во многих странах после видеороликов и сюжетов СМИ о масштабных боях.

Об этом пишет Deutschе Welle.

Началось все с видеоролика, снятого над городом Попасная в Луганской области, по всей видимости, российским военным дроном, и иллюстрирующего разрушения, которым подвергся этот небольшой райцентр в результате боев. На видео видно, что в городе не осталось ни одного уцелевшего здания, большинство домов в руинах. Также на видео попал фрагмент городского боя между "вагнеровцами" и украинскими военными.

Видеоролик, изначально размещенный 3 мая на одном из российских аккаунтов в Telegram, за несколько дней набрал почти миллион просмотров. Днем позже материал о разрушениях в Попасной со ссылкой на российское видео появился на сайте телеканала CNN.

Американскому СМИ удалось определить геолокацию и установить подлинность видеоматериала, однако когда именно велась съемка, остается неясным.

После публикации этого видео на сайте CNN пользователи интернета по всему миру начали искать в поисковиках информацию о Попасной: 4 и 5 мая название небольшого районного центра в Донбассе стало одним из самых популярных запросов в Google во многих странах, пишет немецкое издание.

Ранее мы публиковали видео, как 15-летняя девочка под обстрелами вывезла на авто из Попасной четырех человек. Ее ранило в ногу.

Война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 7 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

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