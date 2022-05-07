Стали известны последствия обстрела Дружковки в Донецкой области
Начальник Дружковской городской военной администрации Сергей Боевский провел оперативное совещание по поводу последствий ракетных ударов по Дружковке.
Об этом сообщает Дружковская военная администрация, пишет местный Telegram-канал.
Определен масштаб разрушений объектов инфраструктуры, организаций, учреждений, частных и многоэтажных домов.
Жертв и пострадавших среди населения нет. За медицинской помощью никто не обращался.
Кроме того, были проанализированы потребности, средства и материалы для проведения ремонтных работ и устранения повреждений.
Напомним, Донецкую область всю ночь обстреливали. В Бахмуте от авиаудара погиб человек.
Ранее мы писали, что в Северодонецке продолжаются обстрелы химического завода "Азот".
Война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 7 мая в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".
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