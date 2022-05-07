В Центре противодействия дезинформации при СНБО объяснили, что громкое заявление о присвоении абонентам ОРДЛО российского телефонного кода +7 является очередной манипуляцией.

Об этом ведомство сообщает в Telegram.

"7.05 главари ОРДЛО Пасечник и Пушилин заявили, что получение отдельного кода мобильного оператора российской системы – это важный шаг на пути к полной интеграции временно захваченных территорий Украины с РФ. Коды непризнанных мобильных операторов "Феникс" и "Лугаком" действительно изменились, но абоненты сообщают, что из "Феникса" можно позвонить только на российский "МегаФон", а из "Лугакома – только на российский "МТС", - говорится в сообщении ведомства.

В Центре противодействия дезинформации добавили, что "Феникс" и "Лугаком" все равно остаются непризнанными операторами, с которыми ни одна страна, даже РФ, не заключили договор о роуминге. То есть, абоненты из ОРДЛО не могут использовать свои сим-карты в России.

"Соглашения между "Фениксом" и "Лугакомом" нет. Жители временно оккупированных территорий Донецкой области не могут звонить по телефону жителям Луганщины", - пишет ведомство.

Ранее мы писали, что в Госспецсвязи сообщили, что мобильную связь и интернет в Херсонской и части Запорожской областей отключили оккупанты. В оккупированном регионе ходят слухи о скором переводе их на донецких и крымских мобильных операторов.

Война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 7 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

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