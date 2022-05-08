В "Укрзализныце" сообщили об отмене поездов в Одессу и в Запорожье из-за действия в этих регионах усиленного комендантского часа, который продлится с вечера 8 мая до утра 10 мая.

Об этом говорится в сообщениях в Telegram пресс-службы "Укрзализныци".

"На период действия комендантского часа в день 9 мая временно отменены пригородные поезда и поезда дальнего следования в Одессу и обратно. Кроме того, в городе будет закрыт вокзал станции "Одесса-Главная", - проинформировали в компании.

Такие же ограничения коснулись и Запорожья, где также до 10 мая отменены все поезда.

Напомним, в Украине городах начали вводить круглосуточный комендантский час на 9 мая, опасаясь ракетных обстрелов. Так, например, в Запорожье комендантский час продлится с 19:00 8 мая до 5:00 10 мая (в сумме 34 часа).

Война в Украине продолжается уже 74-й день. "Страна" следит за происходящим 8 мая в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 73-го дня войны. Среди прочего, мы писали про массированный ракетный обстрел, которому подверглась Украина, о деталях поставок нового пакета военной помощи Украине от США, про эвакуацию гражданских с территории "Азовстали" в Мариуполе и о боях за Донбасс.

Кроме того, мы анализировали, что написано в обновленном Уголовном процессуальном кодексе Украины. Согласно документу, подозреваемых могут задержать на девять суток, обыски могут проходить ночью и без понятых, арестовывать могут без санкции суда, а сами суды могут приостанавливаться из-за мобилизации подозреваемых.

Также мы писали о том, как в Украине начинает "оживать" сфера бьюти-услуг: открываются салоны красоты, парикмахерские, студии эпиляции и массажа, а также маникюрные салоны.

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Подробнее про итоги 73-го дня войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".