В Луганской области продолжаются бои вокруг Попасной, горячо в Белогоровке, где ВСУ уничтожили понтоны, катера, танки и технику врага. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

По его словам, единственная трасса для доставки гуманитарных грузов и эвакуации жителей из Лисичанска, Северодонецка и Горской громады сейчас обстреливается с двух сторон - со стороны Попасной и Белогоровки, где идут жестокие бои. Поэтому в ближайшее время эвакуации из Луганской области невозможна.

Также Гайдай сказал о продолжающихся боях в Рубежном и Воеводовке. Отдельно напомнил, что Луганская область живет вообще без коммуникаций: в подконтрольных Украине населенных пунктах нет света, воды, газа и мобильной связи.

Напомним, сегодня в Минобороны РФ заявили о выходе войск на границу Луганской области, однако Гайдай эту информацию опровергает.

Ранее мы писали о том, что в Кременной оккупанты вывозят медоборудование в "ЛНР" и Россию.

Тем временем война в Украине продолжается уже 76-й день. "Страна" следит за происходящим 10 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 75-го дня войны. На фронте вчера обозначился новый напряженный участок - трасса Лисичанск-Бахмут, ее пытается захватить противник. Между тем, эта дорога единственная, которая осталась на выезд из подконтрольной Украине части Луганской области. Также 9 мая в Украине отпраздновали День победы над нацизмом - первый раз в истории во время другой полномасштабной войны, которая ведется на нашей территории.

Еще одним важным событием вчерашнего дня было выступление президента РФ Путина на параде в Москве. Вопреки прогнозам, он в своей речи на 9 мая ни войну Украине не объявил, ни мобилизацию. Президент РФ повторил, что все идет по плану, а поставленные в Украине цели будут достигнуты. Мы подробно писали, что означает речь Путина для войны в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 75-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.