МИД Румынии вызвал посла России в Бухаресте Валерия Кузьмина после опубликования на сайте российского дипломатического ведомства статьи под названием "О лае НАТО у границ России и главном источнике дезинформации в мире".

Об этом пишет Romania Journal.

Государственный секретарь по стратегическим делам Юлиан Фота во время встречи с российским послом в среду, 11 мая выразил недовольство письменными заявлениями в адрес НАТО и Румынии. По его словам, "неоднократное использование российской миссией несоответствующего, оскорбительного и провокационного языка в адрес Румынии и НАТО является неприемлемым".

Румынский дипломат призвал посла РФ "проявлять максимальную сдержанность в публичных высказываниях", а также заявил, что "подобное поведение в публичных коммуникациях отражает последовательно неконструктивный подход посольства к двусторонним отношениям".

Отметим, что в статье "О лае НАТО у границ России и главном источнике дезинформации в мире", говорится о "потоке откровенной лжи, фальсификации, постановочных провокаций фабрики фейков и дезинформации, созданной и финансируемой коллективным Западом»". В частности, в публикации приводится высказывание Папы Римского Франциска в беседе 3 мая с главным редактором газеты Corriere della Sera Лучано Фонтаной о том, что, вероятно, "лай НАТО у дверей России привел к реакции Кремля".

Напомним, МИД РФ требует от Польши извинений из-за облитого "кровью" российского посла.

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