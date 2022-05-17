Правительство Украины расширило список граждан, которые могут претендовать на выплаты по 2,2-2,5 тысяч грн ежемесячно от международных гуманитарных организаций. Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль.

По его словам, ранее такие выплаты предусматривались только переселенцам внутри Украины из числа наиболее уязвимых социальных категорий. Теперь выплаты смогут получить и наши граждане с деоккупированных территорий, населенных пунктов, находящихся в зоне активных боевых действий, а также граждане на временно оккупированной территории.

Заявку на получение помощи можно подать на сайте edopomoga.gov.ua, со временем такая возможность появится и в "Дие".

Напомним, предпринимателям выплатят по 6500 грн за трудоустроенных переселенцев.

Также стало известно, что Япония выделит Украине кредит в $100 млн для поддержки медицины и переселенцев.

Тем временем война в Украине продолжается уже 83-й день. "Страна" следит за происходящим 17 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 82-го дня войны. Власти Харьковской области подтвердили выход подразделений теробороны на границу с Россией. Главные события происходили в Мариуполе. Россияне заявили, что началась сдача в плен тяжелораненых украинских военных. В Минобороны Украины рассказали, что с завода эвакуировали 264 раненых украинских бойцов, их вывезли на неподконтрольную территорию и планируют в дальнейшем обменять на пленных российских солдат.

"Страна" разбиралась, что происходит с украинскими военными на "Азовстали".

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