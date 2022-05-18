В Верховной Раде зарегистрировали проекты законов о продолжении военного положения в Украине после 24 мая и о продолжении всеобщей мобилизации.

Напомним, 24 мая истекает период в 90 дней, на который была объявлена всеобщая мобилизация в Украине. Согласно Указу президента от 18 апреля 2022 года военное положение в Украине действует до 25 мая.

Всеобщую мобилизацию своим указом президент Украины Владимир Зеленский объявил с началом полномасштабного вторжения России 24 февраля текущего года.

Напомним, ранее мы рассказывали, что предусматривает военное положение и какие запреты вводит.

Также сообщалось, что в Раде предлагают штрафы до 6800 грн незаконное ношение военной формы во время войны.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 84-й день. "Страна" следит за происходящим 18 мая в обновляемом материале.

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Подробно о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.