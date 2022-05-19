В Пентагоне заявили, что в последнее время Россия снизила масштабы военных действий. Сейчас войска Москвы атакуют меньшими группами.

Об этом со ссылкой на представителя Министерства обороны США пишет Washington Post.

Войска РФ работают значительно "меньшими" задачами - вместо соединений по несколько сотен человек, действия проводятся группами от нескольких десятков до сотни военных, "что является ответом на организационные проблемы и военное сопротивление Украины".

По данным Пентагона, если раньше речь шла о больших городах и целых кусках территории, сейчас войска РФ основные усилия сосредотачивают на определенных селах или перекрестках дорог.

Напомним, ранее британская разведка заявила, что украинское сопротивление в Мариуполе вынудило РФ задействовать вспомогательный контингент, что указывает на проблемы с ресурсами в Украине.

Вместе с тем, в Офисе президента призвали киевлян и львовян не расслабляться из-за временного отступления угрозы от городов.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 85-й день. "Страна" следит за происходящим 19 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 84-го дня войны. К северу от Харькова ВСУ освободили Дементиевку. В Луганской области противник продолжал попытки окружить группировку украинских войск. Под Запорожьем враг готовился наступать на Орехов. В Харькове в ночь на среду впервые за неделю был масштабный "прилет" с пожаром. В РФ заявили, что с "Азовстали" вышли 959 украинских военных, в Киеве пока информацию по их числу не подтверждают.

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