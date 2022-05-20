Президент Беларуси Александр Лукашенко провел в президентском дворце встречу с детьми по случаю 100-летия пионерии. И поделился лайфхаками по открытию сока в стеклянной бутылке.

Об этом сообщают белорусские СМИ.

Школьникам раздали сок в стеклянных бутылочках с металлическими крышками. Лукашенко, видя, что у детей не хватает сил открутить крышку, показал, как правильно это делается. Если следовать инструкциям Лукашенко, бутылку сначала надо перевернуть и несколько раз ударить ладонью по донышку, после чего бутылка откроется без проблем.

Как писала "Страна", в Госдуму РФ в день столетия пионерии внесли проект о создании аналога пионерского школьного движения. Заявили, что набсовет может возглавить президент России Владимир Путин.

Впрочем позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в России не будут возрождать пионерию и акцентировал именно на молодежном характере данного движения.

Тем временем война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.