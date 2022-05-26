В украинском военном госпитале совершили уникальную лапароскопическую операцию - удаление почки при огнестрельном ранении с разрушением органа. Об этом написала заместитель министра обороны Анна Маляр у себя в Facebook.

По словам Маляр, операцию провели в военном мобильном госпитале в одном из прифронтовых городов. Уже проведены две такие операции и спасены жизни военных. Раненые уже самостоятельно ходят по палате.

"Такие операции, при боевом ранении почки, не имеет аналогов в мире. Мы должны гордиться медиками, которые становятся примерами для врачей во всем мире", - написала она.

Ранее Маляр писала, что украинские военные хирурги делают уникальные операции - в частности, реимплантацию оторванных конечностей.

Напомним, в Минобороны заявили о максимальной интенсивности боев на фронте и предупредили, что потерь не избежать.

Ранее в Минобороны призвали не писать об освобождении сел и городов преждевременно.

Тем временем война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.