В украинском военном госпитале провели уникальную операцию
В украинском военном госпитале совершили уникальную лапароскопическую операцию - удаление почки при огнестрельном ранении с разрушением органа. Об этом написала заместитель министра обороны Анна Маляр у себя в Facebook.
По словам Маляр, операцию провели в военном мобильном госпитале в одном из прифронтовых городов. Уже проведены две такие операции и спасены жизни военных. Раненые уже самостоятельно ходят по палате.
"Такие операции, при боевом ранении почки, не имеет аналогов в мире. Мы должны гордиться медиками, которые становятся примерами для врачей во всем мире", - написала она.
Ранее Маляр писала, что украинские военные хирурги делают уникальные операции - в частности, реимплантацию оторванных конечностей.
Напомним, в Минобороны заявили о максимальной интенсивности боев на фронте и предупредили, что потерь не избежать.
Ранее в Минобороны призвали не писать об освобождении сел и городов преждевременно.
Тем временем война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.
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