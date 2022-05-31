Киевские власти показали построенные оборонные укрепления на окрестностях Киева, которые должны не подпустить противника к городу в случае повторного наступления и не дать артиллерии подойти достаточно близко для нанесения ударов.

Один из таких укрепрайонов посетил глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов.

Ранее советник главы МВД Виктор Андрусив в комментарии "Стране" заявил, что у россиян нет сил для повторного наступления на Киев.

Хотя несколько дней назад в Минобороны предупредили о постоянной угрозе нападения на Киев, потому что это "самый быстрый путь завоевать Украину".

Война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 96-го дня войны. Основной фронт по-прежнему был в Северодонецке. К вечеру губернатор области заявил, что враг немного продвинулся с окраины вглубь города. Из-за обстрела, в результате которого погиб французский журналист, была официально остановлена эвакуация из Луганской области. Также Генштаб сообщил о том, что ВСУ выбили противника из Николаевки Херсонской области.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.