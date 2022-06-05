Появилось официальное видео пролета российской ракеты над Южноукраинской АЭС сегодня утром.

Его публикует "Энергоатом" в своем телеграм-канале.

Ранее в "Энергоатоме" заявили, что российская крылатая ракета пролетела над Южноукраинской АЭС на критически низкой высоте.

"Энергоатом" обвиняет РФ в "ядерном терроризме" и предупреждает, что даже самый маленький обломок ракеты может привести к катастрофе в случае попадания в работающий энергоблок.

Предположительно, ракеты летели в сторону Киева.

Ранее в МВД сообщили, что одна из выпущенных сегодня по Киеву ракет поразила военный объект, а вторая - гражданский.

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