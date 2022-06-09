Евросоюз предоставляет Украине гуманитарную помощь в размере 205 миллионов евро. Об этом сообщает представительство ЕС в Украине по итогам визита Еврокомиссара по кризисному менеджменту Янеза Ленарчича в нашу страну.

"Более 100 дней мы наблюдаем ненужные страдания и бесчисленные нарушения международного гуманитарного права. Во времена кризиса наша обязанность - помогать наиболее уязвимым слоям населения. Мы быстро отреагировали, значительно расширив наше присутствие в Украине. Благодаря этому финансированию наши гуманитарные партнеры предоставляют еду, воду, медицинскую помощь, защиту и денежную поддержку. Также мы тесно сотрудничаем с украинскими властями, чтобы гарантировать, что помощь, оказываемая странами-членами ЕС, отвечает постоянно меняющимся потребностям", - сообщил еврокомиссар Ленарчич.

Таким образом общее финансирование гуманитарной помощи и сумма нефинансовой поддержки ЕС для Украины в связи с войной выросли до более чем 700 млн евро, 13 млн евро из этой суммы были направлены на проекты в соседней Молдове. Гуманитарные партнеры ЕС гарантируют, что помощь будет получена самыми уязвимыми категориями населения, даже в тяжелодоступных районах.

Миссия отмечает, что, согласно данным ООН, в гуманитарной помощи из-за войны с Россией ныне нуждаются почти 15,7 млн человек.

Ранее посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в ходе пресс-конференции в Тель-Авиве раскритиковал Израиль за нежелание помогать Украине.

Также "Страна" писала, как в Одессе на хищениях гуманитарки для армии поймали руководителя благотворительного фонда.

Тем временем война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 105-го дня войны. Генштаб сообщал, что ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в Северодонецке, а также Тошковке и Устиновке. Губернатор Гайдай заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут хоть и не захвачена, но пользоваться ей невозможно, поскольку она полностью простреливается. В Анкаре на уровне МИД России и Турции начался очередной этап переговоров о разблокировке портов для вывоза украинского зерна.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.