Жителям Закарпатья, который переправлял военнообязанных украинцев через границу в Румынию, предъявлено подозрение. Им грозит срок от 7 до 9 лет тюрьмы в случае доказательства вины. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины в Facebook.

Сообщается, что трех закарпатцев, которые планировали переправить в Румынию мужчин призывного возраста, задержали в апреле. С помощью тепловизоров дельцы отслеживали движение пограничных нарядов и переправляли граждан через границу в темное время суток. Свои услуги они оценивали в 16 500 евро.

Сегодня в помещении фигурантов были найдены радиостанции, мобильные терминалы, надувная лодка, GPS–навигатор, блокноты с черновыми записями и т.д.

Эти вещи станут доказательствами противоправной деятельности, а в случае подозреваемым грозит лишением свободы на срок от семи до девяти лет.

Ранее мы писали, как на Закарпатье обнаружили нелегальный канал переправки мужчин в Словакию.

Как писала "Страна", киевлянин за $1,5 тысячи продавал военнообязанным мужчинам поддельные справки для выезда за границу.

Тем временем война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 110-го дня войны. Губернатор Луганщины Гайдай заявил, что уже 70% Северодонецка контролируется врагом. Россияне продолжали контрнаступательные действия на севере Харьковской области. По Прилукам в Черниговской области впервые был нанесен ракетный удар. Глава европейской дипломатии Боррель, призывавший ранее к победе над РФ военным путем, согласился с Макроном, что "нельзя унижать Россию".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.