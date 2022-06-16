Россия сегодня вечером выпустила со своей территории пять ракет по Сумской области. В результате попадания в жилой дом на окраине Глухова один человек погиб, еще шестеро получили ранения.

Об этом сообщил руководитель ОВА Дмитрий Живицкий.

Также днем дважды была обстреляна Новослободская община - из минометов и артиллерии. На одной из дорог на мине подорвался автомобиль, трое людей погибло на месте, один получил ранения.

В середине дня стреляли по Эсманской и Белопольской общинам.

Ранее сегодня россияне пытались уничтожить легковой автомобиль в Шалыгинском районе, выстрелив по нему дважды из гранатометов, а губернатор соседней российской Курской области Роман Старовойт обвинил Украину в обстреле пункта пропуска "Крупец".

Сумская область подвергается постоянным массивным обстрелам. Вчера, например, россияне выпустили по Сумской области минимум 60 снарядов из минометов, САУ и РСЗО, сообщил губернатор.

Война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.