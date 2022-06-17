Глава британского МВД приняла решение выдать США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, где ему грозит 175 лет тюрьмы.

В Wikileaks уже сообщили, что решение об экстрадиции будет оспариваться.

Напомним, до этого защита основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа подала главе МВД Британии представление о блокировке его экстрадиции в США.

Как сообщалось, Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Летом 2021 года Эквадорский суд принял решение лишить его гражданства Республики Эквадор.

Весной 2019 года Ассанж был задержан по запросу США и в мае начались слушания по вопросу о его экстрадиции. Вскоре после этого власти США предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США ему грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

В январе 2022-го Высокий суд Лондона позволил Ассанжу обжаловать решение о его экстрадиции в США в Верховном суде Великобритании.

Также известно, что еще в октябре 2021 года Ассанж перенес микроинсульт в лондонской тюрьме строгого режима Белмарш. Инцидент произошел прямо во время выступления Ассанжа по видеосвязи в Высоком суде Лондона. В результате у 50-летнего узника произошло опущение века, а также наблюдались проблемы с памятью, признаки неврологического повреждения.

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