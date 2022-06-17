Россия в течение ближайших двух лет вложит более двух триллионов рублей (около 35 млрд долларов) в экономику "ДНР".

Об этом заявил новоназначенный "премьер ДНР" Виталий Хоценко, в прошлом - российский чиновник, пишет "Интерфакс".

"У нас, благодаря РФ, достаточно большой бюджет консолидированный, бюджет развития порядка 100-150 миллиардов рублей. Сейчас все регионы по сути еще дополнительно работают на территории нашей республики и вкладывают большие деньги в стройку, там по сути триллионы. План на два года - больше 2 триллионов рублей", - сказал он.

Напомним, ранее мы подробно рассказывали, кто такой новый "премьер ДНР" Виталий Хоценко.

Также сообщалось, что в РФ заявили о депортации после 17 августа не оформивших документы граждан Украины и людей с паспортами "ЛДНР".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 114-й день. "Страна" следит за происходящим 17 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 113-го дня войны. Наиболее угрожающей оставалась ситуация в Луганской области, где по данным ВСУ, противник пытается атаковать одновременно на девяти направлениях. Войска РФ подошли к трассе Бахмут-Лисичанск и планируют попытаться перерезать ее. В Киеве с визитом побывали лидеры Франции, Германии и Италии. Макрон, Драги и Шольц заявили, что поддерживают предоставления статуса кандидата в ЕС для Украины.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему на Банковой в последнее время заговорили о больших потерях ВСУ.